Jaume Costa echará de menos el empuje de la afición

"Va a ser un poco extraño, ya nos pasó ante el Atalanta y es muy difícil. Mis compañeros vivieron la temporada pasada partidos, como ante el Getafe o el Betis en los que se notaba muchísimo la afición, si han decidido jugar sin afición nos toca resignarnos y que esto pase lo antes posible para que todo el mundo pueda disfrutar de un partido de fútbol", explicó en una vídeo llamada con los integrantes del Alevín B de la escuela.

Costa les desveló que cuando era pequeño "había un jugador en el Valencia CF que se llamaba Mijatovic que me encantaba, un año fueron subcampeones de liga".

"Pero sí es verdad que con el paso tiempo yo tuve la suerte de vivir la época gloriosa del Valencia y había un jugador que me transmitía muchísimo, el Kily González. Siempre me he considerado un jugador con garra, con carácter, y cuando llegó al equipo Vicente Rodríguez, también fue un ejemplo a seguir", añadió.

Respecto al delantero más complicado de defender le dijo al hijo de Kevin Gameiro, que juega en ese equipo que su padre es uno de los más complicados.

"Hay un jugador del Valencia CF que es muy difícil de defender, como es Gameiro. Con tu padre tengo muchas anécdotas que te puede contar, como por ejemplo cuando él jugaba en el Sevilla FC o en el Atlético, como él es bajito como yo, en los córner me mandaban marcarlo a él", recordó.

También incluyó en esa lista a Dzeko, que con la AS Roma "nos marcó tres goles y era una pasada, en ese equipo también estaba Salah, y era una barbaridad, pero creo que a este nivel no hay delantero malo".

Costa también les contó que cuando empezaba "mi posición favorita era la de delantero, como todos, pero siempre he sido lateral, al final llegué al Valencia CF, y cuando me preguntó de qué posición jugaba le dije que en todas… y me pusieron de defensa".