Jaume Costa ya es un histórico del Villarreal

No tuvo problemas el Villarreal para batir al Zamora (1-4). Y, más allá del resultado, el club celebra la gesta de Jaume Costa.

El defensa valenciano está ya entre los diez futbolistas con más partidos oficiales. Supera así al defensa argentino Gonzalo Rodríguez, que disputó 253 partidos en las filas del Villarreal.

La lista de jugadores con más partidos en el Villarreal la forman Bruno Soriano (425 partidos), Mario Gaspar (393 partidos), Marcos Senna (363 partidos), Manu Trigueros (346 partidos), Cazorla (334 partidos), Cani (327 partits), Arruabarrena (284 partidos), Pascual Donat (267 partidos), Javi Venta (260 partidos) y Jaume Costa (254 partidos).

Jaume Costa reconoció que era especial y una muestra de todo lo que ha logrado en tantos años y admitió que "siempre es bonito formar parte de la historia de este club".

Costa se ha ganado a pulso estar este año en el equipo, ya que en un principio no entraba en los planes de Unai Emery, pero como explicó el lateral su continuidad es algo que le hace estar orgulloso, y es una muestra de "las ganas y la ilusión" que ha tenido siempre por ayudar y ser "lo más profesional posible".

El jugador explicó que ahora su intención es la de "disfrutar en cada minuto que tenga", con las mismas “ganas del primer día”.

Costa acaba contrato este 30 de junio, por lo que su futuro de amarillo no está asegurado, una situación queaseguró que no le preocupa. "Estamos en una situación en general y yo en particular en la que solo pienso en el día a día, por lo que no me obsesiona nada, lo que sea ya se verá,. Lo que me queda es ayudar y disfrutar en cada partido”, sentenció.