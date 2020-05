Jaume Grau cree que lo vivido le ha hecho crecer

Jaume Grau aprovechó el confinamiento para hacer balance de la temporada. Está satisfecho con lo conseguido.

"Me ha tocado vivir todas las situaciones y eso enriquece al jugador a nivel personal y profesional. He aprendido mucho y con la llegada del nuevo 'míster' me ha tocado participar más y estoy contento, con muchas ganas de seguir mejorando y creciendo y aportar cosas al equipo", declaró Grau en un vídeo que ha difundido su club con preguntas de aficionados.

Grau afirmó que cuando acabe la cuarentena, puesto que tiene "muy lejos" a la familia y amigos, lo que hará, además de ponerse "las botas y salir a entrenar", será "bajar al río Miño y dar un paseo o hacer deporte al aire libre".

Del vestuario del Lugo, el joven futbolista, que llegó al equipo el pasado verano cedido por el Atlético Osasuna tras haberse formado en la cantera del Real Madrid, destacó que hay "un ambiente muy trabajador y sano a la vez".

"Creo que era un equipo en el que podía encajar muy bien, me abrió las puertas y hablé con compañeros que estuvieron aquí como José Carlos Lazo, que me dijo cosas muy buenas del club, compañeros y la gente. Eso ayuda a tomar la decisión", precisó sobre su fichaje por el conjunto gallego.