Javi Alonso pidió perdón en un comunicado por saltarse el protocolo

Javi Alonso y Alberto fueron suspendidos por el Tenerife por saltarse el protocolo anti-COVID-19, aunque ya están volviendo a jugar con normalidad bajo el mano de Luis Miguel Ramis. El primero de los dos jugadores emitió un comunicado en sus redes sociales para pedir perdón y analizar la situación que atraviesa.

Este es su escrito al completo:

"Después de esperar un tiempo prudencial en silencio, escuchando y aceptando todas las críticas, y después de haber tenido la oportunidad de defender nuevamente la camiseta del club de mi vida, creo que ha llegado el momento de manifestarme y de pedir mis más sinceras disculpas.

Lo siento mucho. Los actos en los que tristemente me vi implicado hace unas semanas no tienen justificación alguna y, por ello, estoy inmerso en un proceso disciplinario dentro del CD Tenerife, que ya me ha supuesto estar apartado de la profesión que es mi vida y por la que he trabajado con todas mis fuerzas desde que tengo recuerdos. El proceso sigue su curso y aceptaré las consecuencias que deriven de mi actuación. Pero además siento la necesidad de pedir disculpas y mostrar mi total arrepentimiento.

Inicialmente pido perdón a la sociedad en general, porque no he estado a la altura, primero, como ciudadano y, segundo, como deportista profesional. Un virus que actúa de manera indiscriminada y voraz, del que nadie está exento, merece el cumplimiento, sin excepción, de todas las medidas sanitarias y restricciones establecidas. Igualmente pido perdón por acudir a un lugar absolutamente impropio.

Desde pequeño me han inculcado los valores del esfuerzo, el respeto y el sacrificio, así como la responsabilidad para intentar conseguir todo lo que me proponga en la vida de manera honesta. Así he crecido, así he dedicado diez años de mi vida al club al que amo. De esa manera he realizado mis estudios universitarios, y conjuntamente he logrado el sueño de jugar como profesional en el equipo que lo ha sido todo para mí desde niño.

Soy consciente de que con el acto en el que me vi tristemente envuelto hace unas semanas no he demostrado ninguno de esos valores. Lo sé, lo siento y me duele a mí el primero, más que a nadie. Ya lo he hecho personalmente, pero también de forma pública debo de pedir perdón a todos los que conforman el Club Deportivo Tenerife, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al Consejo de Administración y a los profesionales de la entidad.

Soy consciente de que los he perjudicado con mi desafortunada acción, por lo que de nuevo reitero que aceptaré humildemente las consecuencias. Lo sé: no he estado al nivel de la institución a la que represento. Por supuesto que no puedo olvidar a la afición, entre la que siempre me he encontrado porque antes de ser futbolista ya era seguidor, como toda mi familia, del Club Deportivo Tenerife.

Los aficionados blanquiazules no merecen ver su escudo y sus colores inmersos en una situación de este tipo, tan desagradable y le pido perdón por ello.Solo les puedo decir que, para intentar remediarlo, seguiré dando todo lo que tengo, lo que sé y lo que me permitan mis fuerzas, para proteger y hacer mas grande al Club Deportivo Tenerife, como sucedió en el reciente partido ante el CD Leganés.

Lo siento mucho, de corazón, Javi Alonso".