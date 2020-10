Javi Fuego cumplió 500 partidos en Liga

Javi Fuego es historia de la Liga. El jugador del Sporting cumplió en su último encuentro de competición frente al Real Oviedo su partido número 500 entre las dos máximas categorías de futbol nacional. Su club actual, como reconocimiento, colgó una entrevista suya en redes sociales en la que habló de su hazaña.

Sporting, Levante, Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano, Valencia, Villarreal y de nuevo el Sporting. Este ha sido el recorrido por el fútbol profesional de Javi Fuego, que con la edad de 36 años aseguró estar igual de feliz que en su debut: "La ilusión permanece intacta como el primer día".

"Esos datos dicen que al final el trabajo tiene recompensa. He logrado disfrutar de futbol en muchísimos sitios. Me siento valorado y respetado por las aficiones de los clubes por los que he pasado", resumió el jugador en el vídeo.

18 años han pasado desde su debut. Y lo hizo casualmente con el equipo en el que se ecuentra ahora, el Sporting. Fue en Butarque, frente al Leganés, el 4 de mayo de 2002.

Muchas personalidades en el mundo del fútbol quisieron tener unas palabras de reconocimiento para Javi Fuego, entre los que destacó David Villa. "Has alcanzado una cifra que está al alcande de muy pocos, de solo unos elegidos. Y tú lo has conseguido de una forma superprofesional", dijo el ex jugador.