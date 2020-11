Javi Fuego, un hincha del Sporting que lo defiende en el campo

El veterano centrocampista del Sporting de Gijón Javi Fuego reconoció este miércoles "ser un privilegiado", ya que se considera "un aficionado que defiende a su club con la camiseta puesta en el campo" y en un inicio de temporada en la que, para el rojiblanco, "se está demostrando que el equipo tiene un nivel competitivo alto".

"Quizás, el año pasado mis expectativas personales no me ayudaron a disfrutar y el exceso de responsabilidad me impidió disfrutar de la temporada, pero este verano hice un reseteo mental: no me podía permitir estar en mi club y no disfrutar del día a día, de estar en casa con mi familia y mis amigos y eso me lleva a ver que soy un privilegiado", aseguró el jugador.

Para Javi Fuego, "la importancia de los entrenadores es muy alta, porque influyen mucho tanto en el campo como fuera de él" y en el caso de David Gallego llegó con las "premisas muy claras". "Ha implantado una serie de cosas en las que la plantilla está creyendo al 100% y está logrando resultados que al final es un refuerzo muy importante a la hora de seguir trabajando", apostilló.

El centrocampista manifestó que no le gusta hablar de objetivos a medio o largo plazo porque "hace perder el foco de lo inmediato, que en este caso es el partido ante el Mallorca, pero margen de mejora siempre tiene todo el mundo, máxime cuando en el equipo hay gente muy joven".

Aunque el Sporting es uno de los equipos que más ha visto reducido su tope salarial, Javi Fuego afirmó que "el club no ha transmitido nada sobre una posible rebaja salarial" y tampoco quiso pronunciarse sobre dicha posibilidad.

Al principio de la temporada Javi Fuego aconsejó a los jóvenes que "hay que ser profesionales las 24 horas del día", pero el centrocampista asegura que sus palabras "no fueron un toque de atención" y con ellas solo quería expresar lo que para él "debe de ser un futbolista profesional".

El calendario vuelve a apretarse en Segunda, pero Javi Fuego está seguro de que el equipo llega "bien física y mentalmente", lo que achacó al trabajo "del cuerpo técnico y del preparador físico" y se mostró optimista sobre la posibilidad de seguir así.