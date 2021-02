Javi Galán considera vital salir airoso de la visita del Granada

Cada jornada parece que será una final para la SD Huesca, pero algunos encuentros se antojan más trascendentales que otros. Para Javi Galán, este, ante el Granada, es uno de ellos.

El futbolista de la SD Huesca ha sido claro, en una entrevista concedida a los medios del club tras el entrenamiento de este jueves. "Es un encuentro vital. Ahora tenemos tres partidos para volver a engancharnos y estamos convencidos de que vamos a sacar los puntos", explicó.

"Los partidos se nos van, pero es por pequeños aspectos, por detalles, que si cuidamos, estoy seguro de que llegarán los triunfos", añadió al respecto.

Dijo ver a su equipo en una línea ascendente. "En los últimos partidos hemos tenido sensaciones agridulces, porque estamos contentos de la imagen que damos, porque competimos, pero sabemos que tenemos que sumar puntos. Por eso, aunque estamos teniendo ocasiones, nosotros solo pensamos en sumar", expuso.

También le recordaron su buen hacer últimamente, y los elogios recibidos por ello, aunque él quiso quitarle hierro al asunto. "Estoy centrado en el día a día y no me salgo de allí. Me gusta tener buenas actuaciones, pero para que sume el equipo", reconoció.

"De lateral con Míchel también me sentía muy a gusto, porque los laterales teníamos mucho protagonismo. Pero sí que es verdad que como carrilero siempre puedes subir más", apuntó, al ser cuestionado por su cambio de rol.

Y terminó con un mensaje de ánimo hacia el lesionado Gastón Silva. "Esperamos que se recupere pronto. Es una pena porque estaba siendo importante. Esperamos que tenga una pronta recuperación", dijo, para finalizar.