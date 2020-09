Javi Gracia evitó los charcos y reconoció el "mal juego" del Valencia

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que no haber ganado este sábado a la SD Huesca no es por no haber tenido fichajes hasta ahora, sino porque han jugado mal.

"No me parece el día ni el momento (para hablar de la ausencia de refuerzos). Hay que ser autocríticos. No hemos dejado de ganar por la falta de refuerzos, sino porque hemos jugado mal", explicó a 'Movistar LaLiga' tras el empate a un gol.

"Hemos empezado ganado, pero el rival ha estado mejor y ha dispuesto de ocasiones más claras. Dentro de la dureza, ha habido momentos en los que nos hemos intentado sobreponer sin encontrar la fluidez, y defensivamente seguimos teniendo que mejorar a nivel colectivo", subrayó el entrenador.

Gracia achacó a la falta de pericia con el idioma que Kevin Gameiro haya dicho que han faltado ganas y comentó lo que pasó: "No hemos encontrado la manera, hemos hecho el gol a balón parado y luego hemos tenido algunas ocasiones". "El punto nos sabe a poco por el valor pero tenemos que seguir y darle valor a cada punto", concluyó.