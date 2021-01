Javi Gracia ha hecho los deberes: conoce las dos variaciones del Pucela

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, advirtió de la importancia que tiene el encuentro de este domingo en el campo del Valladolid, al que dijo que le dan "mucha importancia porque es el siguiente y porque necesitamos esos puntos y la situación en la tabla se puede comprometer mucho más".

Además, aseguró que tienen "la sensación de jugar finales todos los días" por el nuevo formato de la Copa del Rey y por las necesidades que tienen en la Liga, en la que, al estar al borde del descenso, "cada vez los partidos son más importantes".

Del Valladolid dijo que piensa que "en los últimos años ha hecho las cosas muy bien con el mismo entrenador, es un equipo muy constante, sólido, muy bien trabajado".

"Ha tenido alguna variación táctica últimamente que puede hacer que pase de jugar con dos puntas a jugar con uno, pero el concepto de juego es muy marcado y muy reconocido", completó.

Preguntado por la reciente afirmación del técnico del Valladolid, Sergio González, en las que aseguró que el Valencia está dormido y pronto va a despertar dijo que más que dormidos están "heridos".

"Estamos sufriendo, estamos luchando frente a la adversidad. No diría que estamos dormidos. Hay una gran actitud, una gran voluntad y mucho esfuerzo", explicó.

Gracia reiteró que está satisfecho con el rendimiento del equipo en el duelo copero ante el Yeclano. "Ojala nos sirva para que en la Liga consigamos mejores resultados", señaló el técnico, que no quiso distinguir entre titulares y suplentes.

"No hay unidad A, B o C. El equipo juega con lo que se cree que es idóneo y los que actuaron empezaron muy bien, encarrilaron el partido y lo supieron manejar", resumió.

"Después de una victoria, el sentimiento es de alegría por ganar y seguir compitiendo en la Copa. Son sentimientos pospartido lógicos y luego va el día a día y la preparación el siguiente partido y ahí siempre se ha mantenido un ánimo y ganas de trabajar muy altas. Espero que eso nos ayude a mejores resultados", añadió.

El entrenador apuntó que está y estaba "contento" con el trabajo y el rendimiento de Kang In Lee. "Cuando está disponible, es uno más y, cuando actúa, está haciéndolo bien", señaló antes de admitir que la sanción de Gonçalo Guedes y la lesión de Kevin Gameiro le dan más opciones "para jugar arriba".

También se le preguntó por el estado de Uros Racic, que reapareció en la Copa tras varios partidos de baja por un cuadro de vértigos y mareos.

"Está haciendo un esfuerzo por volver a una dinámica normal con el equipo, jugó bastantes minutos en la Copa, pero no me atrevo a decir que esté al 100% para un partido completo. Tiene una gran predisposición para estar y cada día va mejor. Si hiciera falta puede que pudiera estar para los 90 minutos", aventuró.

Por último, del portero Jasper Cillessen, que tuvo que ser operado de una grave lesión muscular dijo que evoluciona "favorablemente".

"Ya sale al campo y va haciendo dentro de sus posibilidades los ejercicios. Lleva una buena progresión pero el tiempo no me atrevo a decirlo, a corto plazo no estará disponible", concluyó.