Javi Gracia negó tener órdenes de 'tirar' la Copa

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, advirtió este martes antes de visitar al Terrassa en la primera ronda de la Copa del Rey que "hoy en día con el nombre no se gana a nadie" y alertó de la peligrosidad del rival aunque juegue en Tercera División.

"Hay que hacer nuestro trabajo y tendremos que hacer muchas cosas bien. Sabemos que si el equipo de mayor categoría se relaja sufre o incluso pierde. Todos sabemos lo que puede pasar y trataremos de hacerlo lo mejor posible", explicó en una rueda de prensa.

"El rival juega en una categoría inferior pero ahí está dominando. En su último partido ganó por goleada y le hacen muy pocos goles. Será en un campo amplio, pero en una superficie diferente y tendremos que adaptarnos a todas esas circunstancias", añadió.

Gracia dijo que este martes no se ejercitaron en campo de césped natural como suelen sino "sintético" para adaptarse al artificial del estadio del equipo catalán y que han tratado de orientar el trabajo "a lo que nos vamos a encontrar para que el equipo se sienta dominador y que le sorprendan pocas cosas".

"La superficie siempre es importante, no es lo mismo césped artificial que natural, ni césped de última generación que otro más castigado. Es importante tener esas sensaciones, aunque no me gusta machacar muchos días pero sí una sesión para tener esa experiencia y estar preparado, pero hacerlo muchos días es un contrasentido", apuntó.

El técnico navarro también reconoció que han ensayado penaltis por si, al ser eliminatoria a partido único, se resuelve así tras un empate en la prórroga.

"Hemos ensayado penaltis, lo hacemos en bastantes entrenamientos con jugadores que habitualmente se quedan y hoy lo hemos hecho con casi todos los jugadores porque es algo que puede suceder. Es una parte del juego y puede ser que tengamos que lanzar y hay que estar preparados", destacó.

Pese al riesgo que tiene para los equipos de mayor categoría, que juegan como visitantes, Gracia dijo que este nuevo formato copero le gusta.

"Me gusta mucho más, más allá de en qué equipo estés. Es más atractiva y podríamos decir más justa entre comillas. Me parece muy acertado el formato", apuntó.

Gracia dijo que afrontan la competición "cargados de ilusión" y dijo que, en su caso, a diferencia de lo que en su día contó el ex técnico Marcelino García Toral, nadie le ha dicho que no deba pelear por ganar el título.

"Nadie me ha comunicado nada referente al objetivo de la Copa. Como profesional quiero llegar lejos y el objetivo sería ganarla. Queremos ganar siempre, no concibo que antes de empezar una competición se entienda que no se debe de ganar", apuntó.

Pese a todo igualmente admitió que "es una oportunidad para ver jugadores que no estamos viendo tan asiduamente en la Liga" y aunque dijo que contará con canteranos, recordó que estarán limitados.

"Por norma debe haber un mínimo de siete jugadores del primer equipo. Contaremos con jugadores del filial pero vamos a ser un equipo muy compensado y competitivo", señaló.

Gracia también apuntó que habrá rotaciones pero preguntado por el delantero Manu Vallejo, apuntó que en la zona ofensiva no tienen muchos efectivos.

"No estamos sobrados de jugadores en esa parte del equipo y aunque queramos rotar otros también van a tener que participar. No quiero anticipar el equipo pero Manu como todos los disponibles va a estar en esa convocatoria y luego ya veremos", concluyó.