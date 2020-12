Javi Gracia ni piensa en fichajes: "No es mi responsabilidad"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo que aunque ya queda menos de un mes para la apertura del mercado de invierno que no le preocupa porque no es su responsabilidad y admitió de manera implícita que no descarta que salgan más jugadores de la plantilla.

"Ya sabéis que la confección de la plantilla, la salida y entrada de jugadores no es mi responsabilidad, así que no me preocupo y trato de sacar el máximo rendimiento de los que tengo y de la plantilla que tenga en el futuro", apuntó.

"De cara el mercado, aunque está cercano lo veo lejos porque estoy centrando en cada partido, con los jugadores que tenga, que vengan y los que no estén ya no estarán. Quiero seguir en la línea de estar cada vez mejor y de estar más cerca de sumar puntos que de perderlos", señaló en una rueda de prensa.

El entrenador dijo que no ha tenido ninguna comunicación con el presidente Anil Murthy en la que se le haya hecho partícipe de las intenciones del club. "Mi relación ya sabéis cuál es, la expliqué y no ha cambiado, lo que se me dijo se me dijo y no ha habido ninguna nueva comunicación", concluyó.