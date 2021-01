Javi Gracia pidió fichajes: "Será el club el que decida"

Javi Gracia, por ahora, no quiere oír hablar de una posible destitución. Después del empate a uno del Valencia ante el Cádiz, el técnico navarro trató de nuevo ese tema.

"Esa pregunta no me corresponde a mí, teníamos puestas muchas esperanzas en el día de hoy y, aunque hemos tenido mucho control en el partido, no hemos sido capaces, pero nos ha dado para sacar este partido. No voy a hablar de hipótesis y yo ahora estoy pensando en la Copa", asaltó.

"Las necesidades que tiene el equipo ya os he dicho en más de una ocasión que el presidente las sabe de mi boca. Tiene una lista de prioridades en función de las posibilidades económicas. A partir de ahí, será el club el que decida, no es mi responsabilidad. Yo no he parado la llegada de ningún jugador, estoy deseoso de que vengan y nos ayuden", añadió el técnico del Valencia.

Pese a todo, Gracia se ve capacitado: "Confío en que con la buena actitud de los jugadores y la manera de competir, con el paso de las jornadas deberíamos ir a más y cada vez conseguir mejores resultados. Creo en ello, hay que aceptar las críticas en estos momentos porque son merecidas. Mi ilusión y mi dedicación son máximas, vivo por y para mi profesión. Trato de hacerlo lo mejor posible, puedo aportar lo que soy como entrenador".