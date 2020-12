Javi Gracia se desmarca de los fichajes del Valencia: "No sé qué jugadores vendrán"

El entrenador del Valencia Javi Gracia aseguró que hablar con él del inminente mercado de invierno no tiene sentido porque sigue sin saber si el club se va a reforzar o qué jugadores podrían llegar.

"Todo lo que se refiere a posibles fichajes no tiene sentido para mí, no sé qué jugadores van a venir o si van a venir", señaló en una rueda de prensa en la que insistió una y otra vez en que su trabajo es entrenar a los jugadores que tiene y sacar un buen resultado en el campo del Granada este miércoles.

"Es cierto que el mercado está cerca, pero ya veremos qué pasa", apuntó el técnico, que insistió en que en su día, por lo que dijo en anteriores comparecencias durante el verano, ya transmitió al club cuáles eran las necesidades del equipo.

"He transmitido al presidente desde hace mucho cuáles eran las necesidades, lo sabe desde hace tiempo. A partir de ahí me tengo que centrar en lo mío que es entrenar. Las decisiones respecto a la plantilla no van a ser mi responsabilidad ni voy a tener que dar explicaciones", dijo.

"Una vez que he cumplido con esa obligación y ya no es mi responsabilidad buscar jugadores o hacer las operaciones. A partir de ahí, no sé hasta qué punto se es consciente o no de la importancia de reforzar la plantilla", comentó.

El entrenador dijo que a él ningún jugador le ha pedido salir, aunque señaló que entiende que los que menos juegan no estén contentos con su situación.

"No ha habido ningún futbolista que haya venido a quejarse de la falta de minutos, pero lógicamente los que menos participan estarán descontentos, aunque lo muestran con una buena actitud entrenando y para ayudar al equipo. No tengo conocimiento de ninguno que quiera salir", subrayó.

Preguntado por el hecho de que se relacione al Villarreal con el centrocampista francés Étienne Capoue, al que dirigió en el Watford y cuyo fichaje pidió en verano para el Valencia, se limitó a desearle suerte.

"Fue un jugador mío en el pasado y lo único que puedo transmitirle es el agradecimiento por el tiempo que estuvimos juntos y por todo lo que trabajó. Le deseo lo mejor vaya donde vaya", concluyó.