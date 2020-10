Javi Hernández, satisfecho por salir de "la burbuja del Madrid"

El defensa Javier Hernández opinó durante su presentación como nuevo futbolista del Leganés, tras llegar procedente del Real Madrid, que "es bueno" salir de la burbuja en la que uno parece encontrarse cuando pertenece al club blanco.

"Sientes un poco de pena pero creo que también es bueno salir de la burbuja que es el Real Madrid. Te das cuenta de que tienes que dar otros pasos, importantes en tu carrera. Me siento muy feliz de dar otro paso y de cambiar de aires", indicó Javi Hernández.

"Yo creo que un poco sí, se vive en esa burbuja. Lo tienes todo y luego te das cuenta cuando 'pasas un poco de frío' al salir de allí a otros equipos de lo que tienes en uno de los mejores clubes del mundo. Las facilidades que te dan, no las tienes en otros clubes", comentó también.

Pese a todo, no cierra la puerta a un posible retorno en el futuro y asegura que lo mejor de su experiencia en la entidad ha sido poder tocar primer equipo: "Siempre es bonito volver a la que ha sido tu casa siete años, donde has estado a gusto. Eso es verlo en el futuro. Ahora estoy centrado en el Leganés y ya veremos en el futuro qué puede pasar".

El presente pasa por intentar lograr subir a LaLiga Santander con los blanquiazules: "Veo al equipo candidato al ascenso. Más que nada por la plantilla tan buena que han hecho. Vienen de competir en Primera, se han quedado futbolistas que jugaron allí. Eso sube el nivel de la plantilla y veo al Leganés claro candidato a ascender".

"Me convenció el proyecto ambicioso que tiene, ha formado una gran plantilla. Se está viendo. Hay grandes fichajes. Es más que nada por el proyecto y la confianza que Txema Indias y la dirección deportiva me han transmitido. Estoy muy a gusto", afirmó.

Aun así, cree que la categoría es "cada vez más complicada": "Está todo más parejo. Ganas partidos cada vez con menos diferencias. Es una Liga muy larga, hasta el último momento no se decide si entras en 'play off', si subes o si bajas. Va a ser competitiva hasta el final".

Hernández reconoció llegar bien informado: "He hablado con Óscar Rodríguez porque es muy amigo mío y ha sido compañero mío muchos años. Me ha hablado muy bien del club y me ha dicho lo que estoy viendo, que el trato y las facilidades que te dan son espectaculares. Sí, ha tenido que influir un poco".

Asimismo, se mostró receptivo a desenvolverse de central y de lateral izquierdo, pues se siente cómodo en ambas posiciones, y confirmó que está en disposición de tener minutos ya la próxima jornada si el entrenador lo cree oportuno.

"Me gustan las dos posiciones, yo para lo que necesite el míster. Vengo a aportar, a ayudar. Hay bastante competencia atrás y eso es bueno porque en cada entrenamiento vamos a competir al máximo y en cada partido lo vamos a dar todo para poder estar disponibles el fin de semana", dijo.