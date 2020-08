Javi Jiménez, eternamente agradecido al Albacete

El Albacete publicó una entrevista con Javi Jiménez, uno de los últimos refuerzos del equipo que dirige Lucas Alcaraz. Y el joven defensa ha hecho un repaso largo y tendido del momento que vive como futbolista.

"Soy un jugador defensivamente polivalente. Puedo jugar de lateral derecho y en cualquier posición de central. Me considero un central rápido, que intenta ir bien al corte, que se coloca bien, por arriba trato de ir bien y vengo a aportar mucha ilusión y trabajo", empezó explicando sobre su forma de jugar.

Jiménez habló sobre el interés del Albacete en él, incluso con la larga lesión que le azotó recientemente. "Venía de una lesión larga y el Alba me quiso en enero pese a ello, me dio mucha confianza. Ahora en verano, cuando mis agentes me dijeron que existía esta opción, no pensé en nada más y dije que quería firmar aquí", señaló.

Es la primera vez que sale del Valencia, el club que le vio crecer: "Ahora es una experiencia nueva, salgo de casa. Y pensé, qué mejor sitio para salir de casa que el Albacete, que está cerca de mi casa y me consta que hay muy buena gente por aquí".

Por otro lado, reconoció que, ante el interés del Albacete, animó como un hincha más para que el equipo lograra la permanencia en Segunda División. "Al Albacete lo he seguido durante todo el año. Vi el último partido de la salvación en casa y viví el penalti y celebré el gol como un albacetista más. Tenía muchas ganas de venir, el club me dio mucha confianza desde la lesión", concluyó.