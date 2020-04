Javi Martínez respondió a los rumores que le sitúan en el Athletic

Nadie piensa ahora en su futuro. La mente de todos está puesta en el coronavirus. Javi Martínez quiso dejarlo claro.

"Ahora mismo solo pienso en salir de casa un día...", dijo el jugador del Bayern. Esa es ahora mismo su prioridad.

En cuanto al futuro, explicó que es el Bayern quien tiene la última palabra, ya que no hay cláusulas de por medio. "Lo que hay encima de mi mesa es que el club cuenta conmigo y ellos tienen la última palabra. Aquí no hay cláusulas como en España. Si el club dice que no te vas, no te vas", expresó.

"En España, cuando firmas un contrato, tienes una cláusula y aquí no. Si no te quiere vender, no te vende. En términos futbolísticos solo pienso en acabar la Bundesiga lo mejor posible e intentar ganar los títulos que podamos", dijo absolutamente centrado en el Bayern.

Por sus palabras, Javi Martínez parece ver lejos su posible regreso al Athletic...