Javi Martínez se bajará la ficha para ir al Athletic

El Athletic de Bilbao ha vuelto a la carga con Javi Martínez. Son ya varios veranos en los que se ha rumoreado su regreso a San Mamés, pero este, aun con un año por delante de contrato, parece el definitivo.

Pese a que 'Mundo Deportivo' asegura que los rojiblancos aún no han empezado a negociar con el Bayern de Múnich, los rojiblancos se han puesto al centrocampista como una prioridad y la operación podría iniciarse en breve.

Según cuenta 'AS', Javi Martínez tiene el deseo de regresar este verano al Athletic y estará dispuesto a bajarse la ficha con tal de ello. Desde luego, es un requisito indispensable, porque esta rondaría los ocho millones de euros.

Entretanto, Karl-Heinz Rummenigge le ponía en el mercado. "No pondremos ningún obstáculo a su salida", decía el dirigente bávaro. No obstante, el Bayern no quiere dejar ir gratis a un futbolista que le costó 40 millones de euros hace ocho años y que considera que aún tiene cartel.

El futbolista está más que rentabilizado a nivel económico, pero como tiene un año más de vínculo, el Bayern quiere sacarle algún pellizco que, según publicaba 'Bild' esta semana, cifran en unos ocho millones.