Javi Rico cargó contra Nacho Méndez: "No sé qué más estabilidad quiere..."

El director deportivo del Sporting, Javi Rico, hizo este miércoles balance del cierre de mercado de fichajes y se mostró satisfecho dadas las circunstancias al poder incorporar "un lateral izquierdo y un extremo derecho que eran lo que más necesitaba el club".

Rico reconoció que "se sabía que iba a ser un mercado difícil" y que "el margen de maniobra era el que era", por lo que una vez concluido el plazo de fichajes se mostró "satisfecho y contento".

"Estoy encantado con la plantilla que tengo, con mezcla de experiencia y juventud y futbolistas con nivel para jugar en una categoría superior", afirmó el director deportivo rojiblanco, quien indicó que no hace más fichas del primer equipo a jugadores del filial "porque aumenta el tope salarial y además si no entran en convocatoria podrán jugar con el filial porque están en edad de ello".

El director deportivo reconoció que habían tenido ofertas por algunos jugadores pero "no se han valorado porque la idea es no debilitar al equipo" y consideró un "éxito no haber perdido a ninguno de los jugadores importantes".

Sobre las negociaciones para aligerar la plantilla, Rico aseguró que "no han sido las normales y se han respetado los contratos de los que se han ido, por lo que todo el mundo debe de estar contento".

A este respecto, desveló que sigue trabajando para encontrar una salida a Neftalí, el único jugador que no entra en los planes del entrenador y que no se ha ido, "ya que todavía hay algún mercado abierto".

Javi Rico se encontró con una situación que aún no ha podido solucionar como es la renovación de Nacho Méndez, aunque recordó que "por encima de cualquier jugador está el club", que mantiene una oferta "por encima de nuestras posibilidades".

"No hay problema en lo económico y no sé qué más estabilidad quiere que la oferta que se le hizo; el club no puede hacer más", dijo Rico, quien añadió que el Sporting "va a contar con los jugadores que quieran estar aquí" pese a que no tiene duda de su calidad y estaría encantado de que renovara.

Rico también reconoció de Javi Fuego y Carmona "su predisposición porque han facilitado la forma de pago de sus fichas, que no supone una reducción de las mismas pero sí ayuda al club a afrontarlas".