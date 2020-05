Javi Rico llega con las ideas claras: firmar el ascenso y apostar por la cantera

El nuevo director deportivo del Sporting, Javi Rico, reiteró en su primera rueda de prensa, que "el objetivo en este club siempre tiene que ser el ascenso" y conseguir que el primer equipo tenga el máximo posible de jugadores de Mareo porque "tiene que ser grande con la gente de la cantera".

"Mareo tiene que estar representado en la primera plantilla por la máxima cantidad de jugadores posible y ese será el gran objetivo", manifestó Rico, que considera que en el Sporting "hay una gran cantera" pero que tiene que quererse más, como en la Real Sociedad.

Rico no quiso hablar de la plantilla y el cuerpo técnico de esta temporada, "porque quedan once partidos de Liga y hay que dejarles trabajar", aunque aseguró que tanto los jugadores como los técnicos tienen su "confianza absoluta" y que, antes de hablar del próximo proyecto, hay que finalizar éste porque "todavía hay posibilidades matemáticas de alcanzar el 'play off".

El director deportivo puso varias veces a la Real Sociedad, club del que procede, como ejemplo y manifestó que "Mareo va a ser fundamental, va a prevalecer sobre cualquier cosa", como en el club de donde proviene.

El nuevo director deportivo desveló que las negociaciones para su llegada se iniciaron hace tres meses, que ya había hablado con Miguel Torrecilla, que le dio toda clase de facilidades para el intercambio de información, que la estructura de Mareo estará marcada por él y que tendrá como ayudante a Noe Calleja.

"Apostar por la cantera nunca puede ser un problema"

"El primer paso será recabar información de todas las personas que me puedan aportar algo y luego diseñar por dónde se puede mejorar", indicó Rico para quien su nuevo cargo "es un reto apasionante" porque es su ciudad y su club.

"Tenemos que ir a un perfil determinado de jugadores, por ejemplo la Real Sociedad busca más el talento que el físico. En el Sporting, habrá que valorar lo que queremos y a partir de ahí trabajar para que llegue al primer equipo", aseguró Rico que reiteró que "el que sea el entrenador del primer equipo tiene que tener claro que Mareo va a predominar".

Para Rico, la situación económica sea buena o mala no tiene por qué influir a la hora de que un canterano llegue al primer equipo: "Si tiene cualidades tiene que jugar porque apostar por la cantera nunca puede ser un problema siempre tiene que ser una virtud".

La mayor parte de la plantilla tiene contrato para la próxima temporada pero, según Rico, va a ser una época "muy dura económicamente" en la que aún desconocen con qué presupuesto contarán.

"El Sporting está hecho para un juego alegre, atrevido, intenso y vertical, es lo que la afición quiere" finalizó Rico que confía no "defraudar a una afición que es con diferencia lo mejor de este club".