Javi Ros ve al Zaragoza capacitado para jugar en Primera

El aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada dejó el 'play off' en el aire. La incertidumbre está ahí.

Pero Javi Ros prefiere quedarse con el lado positivo. "Hay más tiempo para recuperar gente tocada o cansada, dentro de esta incertidumbre creo que nos puede venir bien y estoy convencido de que lo vamos a aprovechar muy bien. El equipo está preparado y hay que aprovechar estos días para darle la vuelta a lo que estábamos haciendo", comentó a 'AS'.

Cree el futbolista que el Zaragoza lo tiene todo para estar en Primera, o al menos para dejarse la piel en el intento: "Hemos demostrado que somos un grandísimo equipo y que estamos más que capacitados para pelear el ascenso y estoy con la confianza absoluta de que vamos a ser capaces de hacerlo".

La temporada no fue sencilla, ni mucho menos. "Hemos sufrido mucho, porque no ha sido fácil. El equipo tras el confinamiento trabajó bien, pero no estuvimos bien, los resultados no acompañaron y lo hemos sufrido. Por suerte, luego mejoramos. El hecho de lograr el tercer puesto, que no es nada fácil, te da esa pequeña ventaja en caso de empate. Sentimos el hecho de haber perdido el ascenso directo, no pudo ser, pero en la Liga el equipo ha merecido estar donde está", destacó.

Javi Ros tuvo que pasar por el quirófano para operarse de la rodilla. "Seis meses después, ya trabajo con el equipo. Estoy contento con cómo va mi recuperación. Estoy feliz porque estoy haciendo cosas con los compañeros y me da mucha vida, aunque todavía no estoy para competir, pero ya me siento útil", concluyó.