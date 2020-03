LaLiga volverá a jugarse y tiene hasta el 30 de junio para acabar

LaLiga puede acabar perfectamente. Es el mensaje que traslada Javier Tebas después de que la UEFA haya postergado la Eurocopa y haya retrasado el final de la Champions y la Europa League. "Creemos que por la experiencia que está habiendo, porque ha pasado en otros lugares, con la suspensión de la Eurocopa vamos a terminar las competiciones perfectamente", afirma Tebas, que no cree que la pandemia se extienda de manera que haya que suspender por completo el campeonato.

"El escenario sobre el que estamos trabajando es que se acaba antes del 30 de junio. Todos los planes que se exponen aquí son los más problemáticos... Nuestro escenario es que la Liga estará terminada para entonces. Y es más, el resto de las competiciones. No solo la Liga. En todos los países de Europa. En muchos se iba a acabar en mayo y en todas se acabará antes de ese 30 de junio", señala a 'AS' el presidente de LaLiga.

Javier Tebas que no habrá problema con los jugadores que terminan contrato porque antes estará todo acabado. "Actualmente no estamos estudiando en general esa posibilidad. Son muchas ligas y cada una tiene sus peculiaridades. A las cinco grandes ligas y la danesa, si no recuerdo mal, le quedan bastantes partidos y entonces hay que ver. Pero eso no nos lo hemos planteado. Si terminamos el 30 de junio, como queremos, hay que ver cuándo es la última fecha que se puede empezar en todas las competiciones, luego la penúltima y así. Hay que trabajar al revés de lo que muchos se piensan. No es cuándo se va a empezar si no cuándo puedes jugar la última y partir de ahí organizar hacia atrás", declaró.

Tebas cree que para mayo las competiciones europeas estarán en marcha. "A mediados de mayo podamos retomar todas las competiciones europeas. Todas. Dependerá de cómo evolucione la pandemia. Igual puede ser antes, pero esa es la fecha que manejamos como tope para poder empezar", señala el presidente de LaLiga en 'Marca' sobre la reanudación de los torneos continentales.

¿Habrá público? "Eso dependerá de las autoridades sanitarias de cada país. Preparamos los calendarios de más de 30 competiciones ligueras. Tiene que ser todo en conjunto", contó el jefe de LaLiga.

Sobre si el Barcelona es campeón si tuviera que suspenderse LaLiga (Rubiales, presidente de la Federación, es contrario a ello), Tebas prefiere no mojarse. "No lo sé. Ya llegará ese momento. Se habla mucho de esto pero es que no es el objeto de debate en estos momentos. No puedo especular sobre estos temas de futuro que ahora no es necesario discutir. Qué necesidad hay ahora de discutir quien debe ganar la Liga, quién bajar y quién subir. Ahora hay que dedicar todo el tiempo a poder terminar la competición", insistió.

23 de abril y 3 de mayo son fechas que LaLiga baraja para reanudar el fútbol español.