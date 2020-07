Javier Tebas negó que vaya a irse por el 'caso Fuenlabrada': "No voy a dimitir"

Javier Tebas continuará siendo presidente de LaLiga, o al menos así lo ha asegurado él, tras negar ante las cámaras de 'Deportes Cuatro' y 'GOL' que piense dejar su cargo a causa del 'caso Fuenlabrada', del que él se hizo responsable a través de sus redes sociales.

"No me tengo que esconder. Si hay alguien al que se le tienen que cortar las orejas es a mí, pero no voy a dimitir", aseveró el dirigente de la patronal de clubes, que se ha visto envuelto en un cruce de acusaciones tras la decisión de dar por suspendido el Dépor-Fuenlabrada e incluir al Elche en el 'play off'.

"Lo que me he planteado es una reflexión sobre la conducta de algunas personas y clubes, pero no me he planteado la dimisión. La dimisión me la plantearé si veo que no estoy apoyado por la mayoría de los clubes", añadió en este sentido.

Cuestionado por sus desencuentros con la Real Federación Española de Fútbol y el CSD, Tebas también respondió: "No lo puedo saber. Uno ya está acostumbrado por desgracia a estas situaciones en los años que llevo de presidente. Cuando hay una oportunidad van a la cacería, pero llevan muchos años y aún no me han cazado".

Tras la decisión de LaLiga, la plantilla del Fuenlabrada contratacó exigiendo jugar contra el Dépor y amenazó con denunciar a LaLiga y al propio club. Una respuesta del grupo que llegaba mientras LaLiga y otras entidades hablaban de la "generosidad" de los azulones al rechazar al sueño del 'play off'.

De momento, en el Fuenlabrada se conoce que hay un total de 18 casos positivos por COVID-19 en la expedición trasladada a La Coruña, mientras en Madrid hay otros ocho para un total de 26; dos menos de los confirmados el pasado jueves.

Como ya hizo en redes sociales, Tebas insistió en su discurso: "Es LaLiga la que decide desde el momento en que sale un positivo los pasos sobre cómo hay que actuar de acuerdo con el protocolo. Quien decide a las 12 de la noche que hay que hacer un PCR el lunes por la mañana a toda la expedición del Fuenlabrada, que ya había dado negativo, y que la expedición continuara, fui yo personalmente"