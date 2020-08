Javier Tebas será persona 'non grata' en Abegondo

El Ayuntamiento de Abegondo, que alberga la Ciudad Deportiva del RC Deportivo, sopesa declarar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, persona 'non grata' por haber promovido el viaje del Fuenlabrada a Galicia con casos positivos de COVID-19 en la plantilla el pasado mes de julio y haber puesto en "riesgo sanitario" a toda la comarca.

El Gobierno de la localidad coruñesa explica en un comunicado que "en Abegondo radica la ciudad deportiva del Real Club Deportivo, donde desarrollan su trabajo todas las categorías, y una situación de riesgo sobre los trabajadores del club constituye también una situación de riesgo sobre el municipio y los vecinos".

Además, recuerda que "la sucesión de los hechos tras el viaje del Fuenlabrada a A Coruña ha venido a confirmar el riesgo sanitario que supuso para la ciudad y la comarca, con la presunta responsabilidad, como él mismo ha admitido, del presidente de LaLiga".

"17 días después de los hechos, la actuación policial que se ha seguido con mayor prontitud ha sido la prestación de declaración del capitán del Dépor, Álex Bergantiños", precisa el Gobierno local.

Señala también que "en todo este tiempo, el presidente de LaLiga no solo no ha dado ningún paso para tratar de esclarecer los hechos, sino que se está afanando en confirmar las sospechas de no actuar conforme a los intereses generales de la ciudadanía".

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, ha manifestado su "absoluta sorpresa" por esta situación, al entender que la intervención sobre los responsables de la negligencia de desplazar a una ciudad a trabajadores contagiados debería resultar "prioritaria e inmediata".

Defiende, asimismo, que "la justicia actúe con severidad contra quien creó esa situación de peligro sanitario e investigue los intereses que llevaron a esa decisión".

"Es de justicia que se investigue a fondo para determinar la culpabilidad de poner en riesgo la salud de la ciudadanía, sancionando o condenando sin paliativos a sus responsables", asegura el alcalde.

El primer edil subraya, además, la "integridad indiscutible" del capitán del Deportivo, con un comportamiento "impecable" tanto en el campo como fuera de él, donde ha demostrado una implicación total con la cantera y el fútbol femenino, y lamenta que sus declaraciones quieran ser utilizadas "de forma torticera" para desviar la atención sobre el asunto principal de la amenaza a la salud que supuso el viaje del Fuenlabrada.

"En una pandemia mundial solo podemos exigir que la actuación de una entidad como La Liga se realice con decoro, lógica y extremando las medidas sanitarias", concluye el alcalde de Abegondo.