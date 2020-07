Jémez asume toda la responsabilidad si el Rayo no logra ascender

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró esperanzado en que en la última jornada el "destino tenga guardada una sonrisa" para su equipo y admitió que en caso de que no alcancen la sexta plaza para jugar el 'play off' la responsabilidad será solo suya.

Las únicas opciones del Rayo para entrar en promoción pasan por una carambola bastante complicada. Debe ganar al Racing y esperar que el Fuenlabrada pierda en Riazor con el Deportivo, que se juega la permanencia, y el Elche pierda o empate en casa con el Oviedo, que no se juega nada al estar ya salvado.

"El destino ha querido darnos todavía una oportunidad. Sabíamos que no íbamos a depender de nosotros hiciéramos lo que hiciéramos en el partido ante Las Palmas. De haber ganado, habríamos tenido una opción más, pero son circunstancias que se dan", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"No nos gusta, pero es la que nos hemos ganado y en el fútbol hay que saber aceptar lo que uno se gana. Esperemos ganar nuestro partido, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, y luego que llegue ese azar. ¿Quién sabe si en este final de temporada el destino nos tiene guardado una sonrisa para nosotros?. Aún así hay que hacer nuestro trabajo", confesó.

Para el técnico del Rayo "el único aspecto" en el que no han respondido ha sido en los "resultados". "Eso al final es una responsabilidad exclusivamente mía. Si el equipo no logra meterse entre los seis primeros no va a ser responsabilidad del club, ni del director deportivo ni de los jugadores. Va a ser solo mía. No la quiero compartir con nadie y aquí estoy yo para asumir las críticas porque es parte de mi trabajo", declaró.

El Rayo despedirá la temporada regular en Santander frente al Racing, equipo ya descendido a Segunda B y que no tiene nada en juego. "El Racing se ha desinhibido, le veo ahora más suelto. El resultado más claro es que le ganó 0-1 al Huesca, jugándose el Huesca todo, y fue capaz de superar todas las bajas que tiene y demás. Es cierto que es un equipo ya descendido, pero yo creo que ese descenso le ha liberado de esa presión y de ese temor. Juegan mejor que cuando perseguían la permanencia", comentó.

"Al Racing hay que tenerle muchísimo respeto porque se lo han ganado. Es un equipo que quiere acabar la liga teniendo su orgullo y su honor intacto y que no nos van a regalar absolutamente nada. Para mí es un partido muy complicado y difícil en el que vamos a tener que ser muy comprometidos, muy generosos y jugar bien al fútbol", concluyó.