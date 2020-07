Jémez confirma su mala relación con Presa: "No sé si seguiré"

Paco Jémez ha terminado la temporada con otra rajada monumental. El entrenador del Rayo Vallecano, tras quedarse fuera del 'play off', no ha asegurado su continuidad en la entidad madrileña.

"No sé si seguiré en el Rayo el próximo año ¿Mi relación con Martín Presa del 1 al 10? No hay número. Si me dijeras del 0 al 10, te digo uno. Un 0", explicó.

Otro lío más para una jornada delirante en Segunda División, con todo el lío por los positivos por COVID-19 del Fuenlabrada. El Rayo emitió un duro comunicado al respecto.

Pero, además, el ex entrenador del Córdoba tuvo que hablar de Yacine Qasmi en rueda de prensa tras vencer al Racing, pues su jugador estuvo relacionado con uno de los positivos del Fuenlabrada.

"Ha habido futbolistas de nuestro equipo que han tenido contacto directo con la gente del Fuenlabrada. Yacine Qasmi tuvo la sensatez de comunicarlo y nosotros no lo alineamos", señaló.