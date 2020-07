Jémez desea ver la diferencia entre los objetivos de ambos equipos

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este jueves que, aunque no dependen de sí mismos para entrar en el 'play off', tienen "opciones reales", aunque solo les vale ganar los dos partidos que les quedan y esperar algún otro resultado favorable.

Al Rayo, octavo, solo le vale esta jornada la victoria y esperar. Por delante tiene a dos puntos al Elche, que tiene 58, y al Fuenlabrada, que lleva 57, y ambos se enfrentan esta jornada.

"Aparte de sacar nosotros nuestros partidos se tiene que dar alguna combinación, que no es tampoco descabellada, pero todo pasa porque nosotros saquemos nuestros tres puntos contra Las Palmas y luego contra el Racing", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"En esta vida hay que preocuparse solo de lo que uno puede incidir. Tenemos que hacer nuestros seis puntos, que pueden darnos posibilidades reales de meternos entre los seis primeros", confesó.

Enfrente tendrá el Rayo a Las Palmas, cuyas opciones de entrar en el 'play off' son escasas al tener que ganar sus dos partidos y aún así depender del pinchazo de hasta seis equipos.

"Las Palmas es muy buen rival y trata muy bien el balón. Juega muy bien al fútbol y tiene porcentajes muy buenos de posesión. No es que haya perdido todo, pero si nosotros no dependemos de nosotros mismos y tenemos tres puntos más que ellos, las posibilidades que tienen de meterse en un posible 'play off' son remotas, aunque eso no quiere decir que vengan a regalarnos nada", confesó.

"Son un equipo al que hay que quitarle el balón y al que no hay que dejarle jugar porque juega muy bien. Tiene jugadores muy buenos y quiero ver esa diferencia con ellos porque nosotros tenemos todavía opciones reales y ellos también alguna, aunque en su caso se tienen que dar 200 carambolas", comentó.

"Se tiene que ver un equipo que tiene opciones todavía y que los tres puntos le valgan para poder conseguir su objetivo. Eso no quiere decir que Las Palmas venga aquí, ni muchísimo menos, porque los conozco, a tirar el partido. Van a venir aquí a darlo todo, porque son buenos profesionales y tienen un gran entrenador (Pepe Mel) que se lo va a exigir, al igual que la entidad", concluyó.