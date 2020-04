Jémez destacó la importancia de asegurar el sueldo de los empleados

Tras repasar su vida deportiva, el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, charló con 'AS' para analizar la situación actual, hablar sobre el posible regreso a la competición y pedir a su club que se asegure el sueldo de los trabajadores.

"Todos tenemos ganas de empezar, no unos más que otros, pero entendemos que ahora hay algo mucho más importante que eso. Si nos han dicho que nos debemos quedar en casa, tenemos que ser consecuentes y solidarios con la gente que lo está haciendo. Que posiblemente podríamos estar entrenando en grupos de dos... Sí, pero esto no es cuestión de lo que cada uno quiera sino de lo que los expertos nos dicen", comentó

En cuanto a la posible conclusión de la Liga, explicó: "Una cosa es anticipar posibles escenarios y otra, saber lo que ocurrirá. Es un camino que jamás hemos explorado y no sabemos dónde nos va a llevar. La intención de todos es acabar la temporada. Me gustaría que LaLiga antes de tomar decisiones o diseñar protocolos hablase con técnicos y jugadores para buscar, entre todos, las mejores soluciones posibles. Tenemos cosas interesantes que decir".

Además, ofreció su postura sobre la posibilidad de jugar a puerta cerrada: "El fútbol sin público casi no tiene sentido. Otra cosa es que tengamos que acabar el campeonato por obligación y porque es lo mejor para los clubes, para dejar esto finiquitado".

Finalmente, destacó la importancia de asegurar el sueldo en el club: "El club nos envió la notificación de que iba a aplicar un ERTE, que todavía no ha presentado porque está en negociaciones. Quiero pensar que al final llegaremos a un acuerdo y no será necesario. Hay que llegar a un acuerdo en el que los trabajadores, exceptuando los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico, tengan la seguridad de que van a cobrar el 100% de su salario hasta final de temporada".

"Todos tenemos esa disposición de buscar una fórmula en la que los trabajadores no pierdan ni un solo euro se haga lo que se haga. Eso es lo que más me importa. Que esos empleados que necesitan su sueldo para llevar a casa y dar de comer a su familia, pagar agua y luz o un alquiler no pierdan ni un euro", sentenció.