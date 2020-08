Jémez espera que el futuro le "vuelva a unir al Rayo"

Paco Jémez, que no seguirá la próxima temporada en el Rayo tras acabar su contrato y no tener oferta de renovación, dijo este viernes que el club vallecano "siempre estará en mi corazón" y se mostró esperanzado para que el futuro le vuelva a unir de nuevo al conjunto madrileño.

Jémez es el técnico que más veces ha dirigido al Rayo Vallecano en partido oficial en toda su historia, con 220 encuentros divididos en dos etapas;, la primera, de junio de 2012 a junio de 2016, y la segunda, de abril de 2019 a julio de 2020.

"No me gustan las despedidas, pero sí quiero mandar un mensaje de agradecimiento a esas personas que en este año, duro y difícil, nos han ayudado en nuestro trabajo, sobre todo a nuestra afición, que en muy buena parte de nuestra temporada no hemos podido disfrutar de ella de la manera que nos hubiera gustado", dijo Jémez, en un vídeo difundido por 'Telemadrid'.

El técnico canario también se acordó de "los trabajadores del club, que son la mejor parte y la más importante de la entidad junto con la afición".

"Les deseo lo mejor, el Rayo siempre estará en mi corazón. Siempre será un club especial y esperemos que nos sigamos viendo y el futuro nos vuelva a unir otra vez. Ojalá así sea. Nos veremos dentro de muy poquito", concluyó.

El sustituto de Paco Jémez en el banquillo del Rayo para la próxima temporada es el técnico guipuzcoano Andoni Iraola.