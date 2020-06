Jémez explicó que suplieron el calor de la grada "desde dentro"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró contento por la victoria frente al Albacete en el primer partido después de tres meses sin competir y aseguró que para afrontar el duelo intentaron "transmitir el calor de la gente desde dentro".

El Rayo ganó al Albacete con un gol en el minuto 61 del peruano Luis Advíncula, que marcó con un zurdazo desde la frontal del área a la escuadra derecha.

"El ritmo del partido me ha sorprendido para bien. Me ha gustado. Lo que me ha llamado la atención es jugar sin gente, es lo que más se echa en falta, el apoyo y ese ruido", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Salías al campo pensando en que se te oye todo lo que dices, pero luego se te olvida. Nos tenemos que acostumbrar también a eso. Ahora hay que tener cuidado con los reproches. Hay que transmitir apoyo", comentó.

En este primer partido después de tres meses sin jugar, Jémez reconoció que "cada pieza estaba en un sitio distinto y el trabajo era ponerlo en su sitio".

"El domingo tenemos que poner un par más y completar el puzle. Hemos intentado transmitirnos el calor de la gente desde dentro porque ha sido un partido muy tenso, incluso cuando íbamos por delante. Un error nos condenaba, no había tiempo de solucionarlo y hemos salido con un buen resultado, con lo cual todo bien", señaló.

Una de las notas destacadas de este duelo fue la presencia del central Alejandro Catena como delantero centro.

"Preveía un partido en el que el Albacete se cerraría y se me pasó por la cabeza poner a Catena arriba. Necesitábamos estatura y lo ha hecho estupendamente", concluyó.