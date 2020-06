Jémez recupera a sus fichajes de invierno ante el Cádiz

El Rayo Vallecano comenzó este viernes a preparar su visita al Ramón de Carranza, para medirse al Cádiz, líder de la categoría, en un duelo para el que Paco Jémez recupera al centrocampista Mario Suárez y a sus delanteros Yacine Qasmi y Juan Villar.

El atípico partido frente al Albacete, de solo 45 minutos, lo solventó el Rayo con victoria y también sobreponiéndose a una buena nómina de ausencias.

El centrocampista Mario Suárez no estuvo por sanción, mientras que al no estar inscritos cuando se disputó la primera parte en diciembre de 2019 no pudieron jugar los delanteros Yacine Qasmi y Juan Villar ni los extremos Jorge de Frutos e Isi Palazón.

Frente al Cádiz, Isi tampoco jugará porque fue expulsado en el último partido antes del parón, contra el Elche. Esa no será la única ausencia del Rayo, ya que no están disponibles por sanción el centrocampista Oscar Valentín y el central Antonio Milic.

De esta forma, respecto a los 45 minutos contra el Albacete, habrá varias novedades en el once de Paco Jémez. A Milic lo sustituirá en su posición Catena y a Oscar Valentín le reemplazará Mario Suárez.

Las otras dos novedades que se prevén son las entradas de Jorge de Frutos por un extremo y de Yacine Qasmi en la punta de ataque, que podrían sustituir en sus casos a Joni Montiel y Andrés Martín, respectivamente.

El Rayo ha visitado Cádiz en 20 ocasiones para jugar partidos oficiales y solo ha ganado una vez, el 22 de abril de 1973, en Segunda (2-3). El resto, nueve empates y diez derrotas.