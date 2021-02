Jen Bettie: cáncer de mama y fútbol en tiempos de COVID-19

Jen Bettie anunció, a finales del pasado año, que padece cáncer de mama, una enfermedad que le ha apartado de los terrenos de juego, pero que a la vez la ha llevado a luchar en otro frente, el de la normalización y la visibilización de una enfermedad que no debe ser ignorada.

El coronavirus está trastornando nuestras vidas, en muchos sentidos. Se ha llegado al punto de recelar de acudir al médico, y eso puede tener gravísimas implicaciones. Así lo cree Jen Bettie.

La futbolista escocesa, actualmente en las filas del Arsenal, anunció semanas atrás que padece cáncer de mama, pero no lo hizo para mendigar lástima. Lo hizo para concienciar.

"La finalidad de hacerlo público fue ayudar a los demás, al 100%, pero cuando la gente me escribe y me dice 'no me atrevía pero he pedido cita con mi médico, gracias por contarlo'... Eso significa todo para mí", relató Jen, en una entrevista concedida a 'The Guardian'.

La zaguera 'gunner' asegura que esa era su motivación, que la gente no tuviera miedo de acudir al médico. Porque el cáncer, cuanto antes se detecte, mejor.

A ella le diagnosticaron cáncer de mama el pasado 8 de octubre, y aunque en aquel momento se temió lo peor, la rápida intervención evitó males mayores. Se sometió a cirujía y en diciembre acabaron las sesiones de radioterapia.

"El principal efecto secundario de la radioterapia es la fatiga, pero el ejercicio ayuda. Así que para 2021 quiere centrarme en el fútbol y ver cómo termina el cierre domiciliario, para poder ver a mi familia y amigos lo antes posible", explicó.

"No he podido estar con todo el mundo durante el proceso, y eso ha sido duro. Parece que fue hace una década, pero apenas han pasado cuatro meses y sigo procesándolo todo en mi cabeza", apuntó.