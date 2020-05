Jenni Morilla se marcha del Sevilla tras nueve cursos

La delantera Jenni Morilla ha anunciado que da por concluida su segunda etapa en el Sevilla Femenino, de la Primera Iberdrola, y destaca que "ha sido un orgullo defender los colores" que ha "amado desde siempre".

La futbolista de la localidad sevillana de Coria del Río, que el pasado enero cumplió 31 años, informó de su decisión en una carta que ha hecho pública el club hispalense.

"Se da por cerrado así el segundo ciclo de la atacante coriana en el club de Nervión, viviendo desde 2013 hasta este 2020 diversos momentos transformados en muchos minutos y una gran cantidad de goles", apunta el Sevilla en su escrito.

Jenni Morilla, por su parte, en la misiva, asegura que este anuncio es "triste" para ella porque los "caminos se separan" y la próxima temporada no vestirá "la camiseta del Sevilla FC".

"Me voy con un sabor amargo, aunque entiendo que a veces es necesario cerrar una etapa para poder comenzar un nuevo camino. Dejo la que ha sido mi casa durante estos últimos siete años, en la cual he vivido momentos buenos, regulares y malos, en los que he aprendido y crecido muchísimo, tanto futbolística como personalmente", relata la delantera.

Jenni Morilla subraya su agradecimiento a la afición y peñas sevillistas que se han implicado con el equipo femenino y a los trabajadores y profesionales que conforman el Sevilla FC.

"Gracias Sevilla por todo el cariño y el trato recibido durante todos estos años. Me quedo con todos los momentos únicos e irrepetibles vividos, como nuestro ansiado ascenso en las islas -Canarias-. Comienza una nueva etapa, que afronto con muchas ganas e ilusión", apunta la jugadora, que no desvela en la carta su futuro inmediato dentro del fútbol.