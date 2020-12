Jerry Bengtson, el futbolista enmascarado (por una buena causa)

Cuando volvió el fútbol, muchos se preguntaron si no sería más seguro que los futbolistas jugasen con mascarilla. Se decidió que con los controles bastaría, pero hay una minoría que decidió jugar con ella pese a todo. Y esa minoría es el hondureño Jerry Bengtson.

Han pasado ya muchos meses desde que el fútbol volvió, pero todavía no habíamos visto a nivel profesional un caso como el de Bengtson. El futbolista hondureño es único en su especie.

Y no hablamos de cualidades futbolísticas, hablamos del hecho de que ha decidido jugar con mascarilla. Lo ha hecho en el campeonato local, pero ha saltado a la fama al hacerlo en la Liga de Campeones de la CONCACAF, la popularmente conocida como Concachampions.

La mascarilla no le impide jugar como uno más, correr y pelear cada balón sin asfixiarse. La temida hipoxia no parece hacer efecto en él, por mucho que algunos menosprecien el fútbol centroamericano asegurando que no se asfixia porque no corre.

¿Y por qué lo hace? No es que desconfíe de las pruebas que les hacen, aunque sin duda eso tendrá que ver. Él dice que lo hace por su familia. Si él, que está en contacto con sus compañeros y rivales durante hora y media, se protege, protege también a sus seres queridos.

Y así le seguiremos viendo hasta nueva orden, defendiendo los colores de Olimpia , portando el brazalete de capitán y luciendo una mascarilla negra con su dorsal, el número 27.