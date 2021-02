Jesé rechazó una oferta importante de Arabia para volver a Las Palmas

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado, tras el fichaje del delantero Jesé Rodríguez, que lo importante ahora para el jugador grancanario, tras rescindir con el Paris Saint-Germain, no es ganar dinero.

En declaraciones a 'Mírame TV', el dirigente isleño ha dicho que Jesé tiene una entrenadora personal "que está haciendo un buen trabajo con él" y el futbolista pasará este martes las pruebas médicas rutinarias -ya se sometió al PCR-, para al día siguiente comenzar a trabajar con el equipo amarillo.

"Hemos hecho las cosas desde la mesura, la responsabilidad y de forma silenciosa. Jesé está muy ilusionado y no va a desaprovechar la oportunidad en estos meses. Económicamente no es una operación difícil, la he podido llevar al terreno que a la UD Las Palmas le interesaba y para él no es importante esa parte", asegura Ramírez.

Ahora bien, el presidente del club canario descarta que el jugador pueda dar un rendimiento inmediato, ya que necesita "un trabajo físico específico", por lo que cree que en unos 15 días "podría incorporarse a algún partido y ayudar al equipo. Tenemos mucha confianza en lo que nos puede dar".

Ramírez subraya que Jesé es un jugador "de una talla y un prestigio internacional", y que tiene "mucho nombre en el mercado y puede jugar en muchos equipos importantes"; de hecho, ha revelado que tenía una oferta en firme para irse a Arabia Saudí.

"Desde que rescindió con el Paris Saint-Germain estuvimos detrás de él, tenía ofertas importantes", ha asegurado Ramírez.

"Si conseguimos que vuelva a ser el Jesé que todos conocemos, la UD ha firmado un crack de Segunda División. El jugador de cabeza está perfecto, es humilde, trabajador y viene a respetar a los compañeros", sostiene el presidente de equipo amarillo.

Además de Jesé, quien portará el dorsal '9', la UD Las Palmas ha incorporado como cedido al también delantero grancanario Rafa Mujica, del Leeds United, tras su reciente paso por el Real Oviedo, y en el capítulo de salidas, Ramírez ha revelado que a última hora han rechazado una oferta por Maikel Mesa.