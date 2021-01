Jesé se machaca día y noche en busca de una oportunidad

Una de las mayores decepciones del mundo del fútbol es Jesé. El canario, que se las prometía muy felices cuando la rompió en el Madrid, acabó precipitándose al vacío.

No tuvo fortuna en el PSG y tuvo que salir cedido en varias ocasiones en busca de una oportunidad, algo que no le sirvió de mucho porque no dio la talla.

Se le sigue esperando y tras su adiós al cuadro parisino, el futbolista, que confiaba en tener un hueco en algún equipo, ve que de momento nadie le quiere.

A pesar de ello, Jesé está trabajando día y noche para tener un estado de forma óptimo. Así busca oportunidades el canario.