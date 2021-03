"Jesé tiene que ser un pilar del futuro inmediato de Las Palmas"

Jesé Rodríguez llegó como fichaje sorpresa a Las Palmas y poco a poco ha ido entrando en el equipo hasta ser titular. Ha dejado buenas sensaciones en sus primeros minutos y Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, confía en que siga la próxima temporada.

Ese es su deseo: "Confiaba, confío y sigo confiando. No sé si seguirá, pero me encantaría. Jesé tiene que ser un pilar fundamental del futuro inmediato de la UD Las Palmas. El año que viene vamos a tener a un jugador importantísimo entre el equipo y necesitamos a jugadores importantes por si este año no logramos salir de esta categoría intentarlo el año que viene".

"Para mí, Jesé sería una pieza fundamental, así lo cree el míster y la dirección deportiva. Ojalá Jesé nos acompañara el próximo año porque será una apuesta muy fuerte en lo deportivo", agregó el dirigente.

Además, aseguró que el ex madridista está feliz en casa: "Él tiene contrato hasta el 30 de junio y puede irse porque le salgan ofertas en Primera División o de mayor cantidad económica, pero Jesé está muy contento".

Y no es esto lo único en lo que trabaja. Cuestionado por Jonathan Viera, garantizó que regresará: "Jonathan Viera va a venir sí o sí. Tiene una oferta de renovación de su actual club y otras ofertas de Dubai y Catar, pero estará en Las Palmas".