JIM dio por bueno el punto en Las Gaunas

Juan Ignacio Martínez reconoció en la rueda de prensa posterior al partido frente al Logroñés su pesadumbre por no conseguir la victoria, aunque terminó dando por bueno el empate: "Cuando no puedes ganar, por lo menos no perder. El equipo en ningún momento ha bajado los brazos".

Más allá de darlo por bueno, se lamentó de la oportunidad perdida para coger distancia con los puestos de descenso: "Si hubiésemos estado más acertados en las pocas ocasiones que hemos tenido, pero que han sido muy claras, nos hubiésemos llevado los tres puntos".

También se mostró satisfecho por el capitán Zapater y porque "haya cogido otra vez protagonismo". Y es que a sus 35 años, el de Ejea de los Caballeros sigue siendo una pieza muy importante dentro del vestuario.

Finalmente, explicó los motivos que le llevaron a poner a Narváez escorado a la banda: "Es un jugador que entiende muy bien el juego y puede jugar en banda y por detrás del delantero. Interpreta el juego y en ese aspecto le sacamos mucho rendimiento".