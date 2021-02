JIM lo tiene claro: "En Sabadell nos jugamos más que tres puntos"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez 'JIM', señaló este jueves que su rival de este viernes, el Sabadell, es un equipo "que no tiene miedo".

"Es un equipo ofensivo, te somete en ataque, tiene muy claro a qué juega y tenemos que saber en qué momento nos encontramos. No podemos especular, al rival hay que buscarle de tú a tú. Espero un encuentro competido, luego las circunstancias del juego y la situación de ambos equipos puede marcar el partido", dijo en una rueda de prensa telemática.

Igualmente, apuntó que el conjunto catalán lleva "una buena dinámica de partidos sin conocer la derrota" y que afronta el encuentro "después de una gran victoria fuera de casa".

"Tras un principio de temporada con dudas se han afianzado, se ha recuperado. Es un equipo que mira mucho la portería rival, muy ofensivo y muy bien trabajado por su entrenador", analizó.

Sobre el Real Zaragoza destacó que se ha quitado "un peso de encima" tras el triunfo logrado en la pasada jornada en el campo del Málaga.

"Llevábamos muchísimas jornadas, toda primera vuelta y parte de la segunda, sin ganar fuera pero aún así estamos en una situación delicada. Antes era peor pero no podemos tirar las campanas al vuelo", advirtió.

JIM ve que lo que hay en juego en el partido contra el conjunto vallesano son "más que tres puntos" porque está "en la pelea" por la permanencia junto al Real Zaragoza y porque hay que tener en cuenta aspectos como la diferencia particular.

El técnico alicantino explicó que el Zaragoza que quiere es "el que gane siempre" y ha apostillado que el crecimiento del equipo empieza "por ser fuerte y contundente atrás".

"No puedes estar remontando siempre en la categoría. Hay mucha igualdad y los partidos se deciden por detalles. El crecimiento debe venir desde tu portería. Si eres solvente y contundente defensivamente tenemos jugadores con talento y calidad para meter goles. Es verdad que llevamos pocos a favor y queremos crecer en ese aspecto poco a poco", indicó.

Igualmente, resaltó que si el conjunto blanquillo es capaz de ganar en la Nova Creu Alta daría "otro paso importante" en el golaveraje contra un rival directo.

Preguntado sobre si el buen funcionamiento del equipo hace pensar que no habrá novedades en el once inicial que ganó en Málaga, JIM explicó que se suele decir que lo que funciona es mejor no moverlo, pero que es un poco raro y que se puede hacer alguna variante, aunque avisó que no habrá grandes cambios.

"Estoy contento con el rendimiento colectivo y no va a haber ninguna revolución. No soy amigo de hacer muchos cambios. Sería una falta de respeto por mi parte hacerlos pero puede surgir alguna modificación", aseguró.

Finalmente descartó la participación del meta argentino Cristian Álvarez, titular del equipo, con el que espera poder contar para el siguiente partido.