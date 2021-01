JIM tachó de "vital" el encuentro ante el Albacete "para sobrevivir"

El Zaragoza visita este viernes el campo del colista de Segunda, el Albacete. Aunque el equipo maño viene de una gran victoria ante el Logroñés, el técnico, Juan Ignacio Martínez, explicó la dificultad del choque y rebajó euforias en el vestuario.

"Es el inicio de la segunda vuelta y son más de tres puntos porque hay que empezar a jugar con muchas cosas. Más que poner un calificativo, se trata de tres puntos vitales otra vez para nuestra supervivencia en este trayecto que tenemos", subrayó el míster ante los medios.

"Independientemente de que hayamos hecho una serie de puntos, he intentado mantener la tensión en los entrenamientos y transmitir mucha información. Yo no les veo relajados y espero que este viernes sigamos en el mismo nivel de actitud que hemos tenido en los últimos partidos porque no nos puede valer de otra manera", añadió.

Además, también hizo valoración de los nuevos fichajes de equipo, Alegría y Peybernes, de los que dijo: "Sabemos que son jugadores de la categoría, con experiencia y que vosotros conocéis muy bien. Yo creo que nos van a ayudar. Vienen de equipos que están aspirando a ascender, pero ellos no estaban jugando y lo que quieren es competir. Esto les honra".

Por último, explicó que para el mercado de invierno no hizo peticiones al club, pero no cerró la puerta a nuevas incorporaciones. "El grueso de la plantilla son los veintitantos jugadores que tenemos y todo aquel que venga a ayudarnos lo recibimos con los brazos abiertos. Yo no he exigido nada de fichajes al Real Zaragoza", concluyó.