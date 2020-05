"Jiménez se integraría bien con Cristiano"

Raúl Jiménez ya ha dicho que hay ofertas que no se dejan escapar, como son las del Barcelona o las del Real Madrid. El mexicano ha sido relacionado con el United y la Juventus, de modo que 'novias' no le faltan.

Su ex compañero Julio César, que ya colgó los guantes, ha opinado en 'TuttoSport' sobre si Raúl Jiménez se adaptaría al club turinés, por ejemplo, por estar con Cristiano.

"Creo que por su forma de jugar y pelear se integraría bien con Cristiano. Es un gran delantero del club y estoy convencido de que entre muchos campeones mejoraría todavía más", afirmó.

El ex portero pidió que no se hagan comparaciones con Mario Mandzukic: "Las comparaciones no me gustan. Raúl es Raúl y es un delantero importante, además de un luchador extraordinario. Siempre da mil por mil en el campo".