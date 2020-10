Joaki, ambicioso: "Soy bastante luchador y quiero contribuir con goles"

El BeSoccer CD UMA Antequera ya tiene a su nuevo guerrero para competir en Primera División a lo largo de esta temporada 2020-21. Joaquín Gutiérrez Vázquez 'Joaki' se ha incorporado este miércoles a los entrenamientos tras llegar a la capital de la Costa del Sol el martes por la noche.

El nuevo refuerzo se ha puesto a las órdenes de Moli y su cuerpo técnico con el cometido de trabajar duro y poder ser de la partida el próximo encuentro de Liga en la cancha de Jimbee Cartagena este domingo 11 de octubre (13.00 horas).

La incorporación del ala-pívot mallorquín dota de mayor profundidad a la rotación, potencia el ataque y aporta nuevos recursos en la esencial tarea del gol. Joaki ha elegido el dorsal 41 en esta etapa en la que defenderá la armadura de la escuadra verde.

Las primeras palabras del cuarto fichaje recogen la alegría por jugar un club que le ofrece la posibilidad de participar de forma regular a lo largo de este curso en el primer escalón competitivo del fútbol sala nacional.

“Es una oportunidad bastante buena para poder seguir mi crecimiento deportivo”, resaltó.

Por otro lado, el jugador balear señala el estilo de juego que quiere demostrar sobre el 40x20 y remarca de qué forma espera devolver la confianza depositada en este nuevo desafío en su carrera deportiva. “Intentaré aportar, sobre todo, mi faceta goleadora y ofensiva. Soy bastante luchador y quiero, como he indicado, contribuir con goles”, añadió.

La permanencia es la principal meta de los pupilos de Moli y Joaki sabe a la perfección que para lograrla hay que ir paso a paso, saber sufrir y darlo todo en cada compromiso para sumar el mayor número de puntos.

“Ya sé a lo que vengo y a dónde vengo. Voy a intentar ayudar en lo máximo posible al equipo y que se cumpla el objetivo de quedarse en la máxima categoría”.

Formar parte de un equipo del potencial del Palma Futsal, ha permitido curtirse a la incorporación del cuadro malagueño y ahora se le presenta una opción de desplegar todo lo aprendido en el fortín del Argüelles.

“Desde mi llegada en juveniles, ya son 6 años, siempre he estado con ellos en el primer equipo, pero estas dos últimas temporadas he estado más metido e incluso he podido debutar y jugar muchos minutos. Bastante aprendizaje con el conjunto que es Palma, a día de hoy, y con los jugadores que tiene”.