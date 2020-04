Joan Jordán considera que el Sevilla merece estar en Champions

El fútbol ha parado por la crisis sanitaria. Es un buen momento para hacer balance de lo vivido este curso.

Joan Jordán cree que el Sevilla se merece como nadie jugar la máxima competición continental. "Merecemos estar en Champions. No es nada fácil la temporada que estamos haciendo, muchas incorporaciones y congeniar con los que ya estaban. Tiene mucho mérito", analizó.

Admite, eso sí, que el trabajo aún no está hecho, puesto que LaLiga no ha terminado: "Quedan muchas jornadas, pero desde pretemporada se ha visto que se han estado haciendo las cosas bien".

Joan Jordán está encantado con su papel en el Sevilla. "No me esperaba tanto al llegar aquí. He jugado casi lo mismo ya que toda la temporada pasada. Hubiese firmado todo esto en verano, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. He crecido mucho como persona y futbolista viniendo al Sevilla", expresó.

Y es que el paso al frente que ha dado en su carrera es impresionante. "Hace dos o tres años estaba en Segunda y ahora estoy muy orgulloso de estar donde estoy", concluyó.