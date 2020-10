Joan Román cumplió el sueño de muchos: ¡se cambió el nombre a Goku!

Joan Román, o Goku, como se conocerá a partir de ahora, cumplió el sueño de muchas de las personas que nacieron en los años 90: llamarse como un personaje de la serie Dragon Ball.

Con un mensaje a través de sus redes sociales, el ex futbolista formado en las categorías inferiores del Barcelona y actual jugador del Miedz Legnica informó de la noticia.

"Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con lo valores que representa para mí: perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos. Luz y Positividad".

Además, Goku pidió respeto: "Luz y Positividad. Solo pido respeto, como muchas personas ya me lo están demostrado. Siempre en movimiento. Siempre hacia delante. Mucho amor para todos".