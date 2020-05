Joao Félix, a Kaká: "Quiero ganar la Champions y el Balón de Oro"

Kaká aconsejó en una charla por videoconferencia al delantero del Atletico de Madrid Joao Félix sobre la Liga Española, y le explicó que el club rojiblanco ha vivido "una gran transformación" en los últimos años.

"La rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético es muy grande. Cuando yo estuve en el Madrid el Atlético hacía mucho tiempo que no conquistaba títulos, el Atlético tuvo una gran transformación con la llegada de Simeone, pero la rivalidad siempre fue muy grande. Es bonito jugar derbis", dijo el ex futbolista al luso en una charla entre ambos difundida a través de su perfil en Instagram.

Kaká, que despuntó en el Milán italiano entre 2003 y 2009, para pasar al Real Madrid, donde completó cuatro temporadas entre 2009 y 2013, dio algunos consejos a Joao Félix sobre cómo afrontar el cambio a LaLiga española, a la que el delantero luso llegó al inicio de esta temporada, procedente del Benfica portugués.

"Lo más importantes es entender cómo funcionan las cosas, cómo es el juego, hay muchas diferencias. En algunos sitios la táctica es más importante, en otros la técnica, tienes que entender el club, qué representa el Atlético en España y en el escenario mundial", aconsejó Kaká.

El centrocampista brasileño preguntó a Joao Félix cuál es su sueño deportivo, que el delantero del Atlético condensó en un título colectivo y otro individual. "Ganar la Champions y el Balón de Oro", contestó el futbolista rojiblanco. La Champions siempre fue muy especial, por la música, la atmósfera", añadió Kaká.

Joao Félix mostró curiosidad por el año 2007 del centrocampista brasileño, cuando ganó con el Milan la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y ganó el Balón de Oro y el FIFA World Player. "Conquistaste en un año lo que otros intentan toda su carrera", le dijo Joao a un Kaká que recordó aquel año como "maravilloso".

También le preguntó por el ex futbolista portugués Rui Costa, con el que coincidió en el Milán. "Rui fue espectacular, me ayudó en todo, aun cuando yo jugaba en la misma posición que él", recordó Kaká.

El ex futbolista elogió a Joao Félix, al que ve similar a él cuando era futbolista. "Creo que tenemos una semejanza física y también creo que eres muy ofensivo, yo era muy así. Creo que tienes más habilidad técnica que yo, yo era más ofensivo, vertical. Pero no me gustan las comparaciones", dijo Kaká.

"Kaká solo habrá uno y Joao Félix solo habrá uno", coincidió el delantero del Atlético, que aseguró que Kaká fue uno de sus referentes de niño y recordó su manera de "arrancar" las jugadas y su capacidad goleadora.

"Tenía tu póster en mi cuarto y nunca esperaba que pudiera estar hablando contigo", finalizó Joao Félix, en esta videollamada publicada por la marca deportiva de ambos, la alemana Adidas.