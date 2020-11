Joao Félix destrona al 'Principito' Griezmann

No estará Luis Suárez ante sus ex, así que el gran morbo del Atlético de Madrid-Barcelona lo capitaliza el Joao Félix vs Griezmann. El futuro rey y el antiguo 'Principito' del Wanda. Tras el anticipo en la Liga de las Naciones, llega el del Wanda Metropolitano. Un foco que ilumina muchas aristas, sin duda.

Al chico de los 126 millones de euros le ha costado un año generar una ilusión acorde al desembolso realizado por el Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios. Obligado a adaptarse cuanto antes a un nuevo club, un nuevo país, una nueva ciudad y una nueva filosofía de juego, la primera temporada de Joao Félix a las órdenes de Diego Pablo Simeone dejó un mal sabor de boca.

Demasiada presión, quizás, para un chico de 19 años, más aun cuando su misión primordial sería la de hacer olvidar a todo un campeón del mundo como Antoine Griezmann. Sin embargo, 46 partidos y una pandemia después, el canterano del Benfica ha empezado a deslumbrar a propios y extraños, cumpliendo así buena parte de las enormes expectativas que recaen todavía sobre él.

Pero, ¿qué llevó a Andrea Berta, director deportivo rojiblanco, a poner toda la carne en el asador por el portugués, convirtiéndole en el traspaso más caro de la historia de la entidad? ¿Cómo podían intuir en la secretaría técnica del Metropolitano que Joao Félix era el jugador que necesitaba el Cholo para llenar el vacío del francés? Hemos tratado de hallar la respuesta a través de la analítica avanzada de ProFootballDB.

Echando un primer vistazo a las métricas del luso de 21 años durante su última temporada en Lisboa, son prácticamente calcadas a las del quinto y último curso de Griezmann como jugador del Atlético de Madrid. Un empate técnico a primera vista, pero que, datos en mano, Joao Félix desharía, por así decirlo, al recibir muchas más faltas (2,79), ganar más duelos ofensivos (4,28) y promediar más goles (0,63) que el galo cada 90 minutos de juego.

Todo ello, cabe recordar, en un campeonato de segunda línea en Europa como el del país vecino. Salvando las distancias, no obstante, podría decirse que el jovencísimo Joao Félix poseía el potencial para convertirse en un futbolista clave, como lo fue Griezmann, del sistema de Simeone. A día de hoy, la situación del francés en el Camp Nou contrasta por completo con la de su sucesor.

Ya el curso pasado, el 19-20, el 'Principito' vivió una situación parecida en el FC Barcelona, prácticamente paralela, a la del delantero portugués en la capital. A ambos les costaba adaptarse a un nuevo estilo de juego y, en el caso de Griezmann, a un rol diferente. El nuevo jugador 'culé' siguió perdiendo menos balones (8,91) y ejecutando un porcentaje mayor de regates con éxito (58,14%) que aquel chico al que Simeone pretendía 'moldear’ para olvidarle.

No obstante, y pese a superar levemente (0,39) el promedio goleador de Joao Félix durante la primera temporada en la que ambos coincidían en LaLiga Santander (0,36), el ex del Benfica se impuso claramente en pases realizados al área de penalti (2,1) y, de nuevo, en duelos ofensivos (4,17) en comparación con el internacional francés. También recibió bastantes más faltas (2,29) e intentó más regates -aunque con menor éxito- que él (4,36).

Pero todo atisbo de igualdad o paridad entre ambos ha saltado completamente por los aires con la irrupción de Pedri y Ansu Fati, que han adelantado por la derecha a Antoine Griezmann, relegado a jugar exclusivamente en banda derecha cuando Ronald Koeman decide darle la oportunidad de saltar al césped. En lo que va de temporada, el rendimiento del galo ha dejado mucho que desear, mientras que el de Joao Félix sólo ha ido 'in crescendo'.

El luso, de hecho, ya promedia 0,84 goles cada 90 minutos disputados, frente a los 0,31 de su predecesor en el Wanda, que no ha completado ni un solo centro y ni un solo regate en lo que va de curso. Sí lo ha hecho Joao Félix, con un 61,9% de éxito superando rivales -lo intenta 5,01 veces por partido frente a 0,46 de Griezmann- y realizando 0,6 centros al área. Por primera vez en dos años, además, recupera más balones en campo contrario que este (1,07).

De hecho, salvo en este apartado y en tiros a puerta, el de Viseu está realizando una segunda mejor temporada en el Atlético de Madrid que el de Mâcon. Es complicado afirmar, sin embargo, que, a día de hoy, Joao Félix (ELO 79) sea mejor futbolista que Antoine Griezmann (ELO 88). A ambos les rodean circunstancias personales y profesionales distintas que han jugado un importante papel en sus actuales momentos de forma, amén del gran recorrido histórico del galo en la primera línea de fuego.

Lo que sí parece seguro es que en Madrid tenían muy claro el perfil que necesitaban para completar un ataque que se había quedado sin uno de sus mejores efectivos. La muestra todavía es pequeña y le queda todavía toda una carrera por delante, pero Joao Félix ha demostrado cumplir todas las condiciones necesarias para convertirse en el próximo estandarte rojiblanco.