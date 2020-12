Joao Félix, el más inocente: un pizzero loco, infidelidades, embarazos...

Posiblemente por edad, Joao Félix fue el elegido de la plantilla del Atlético de Madrid para protagonizar, un año más, la inocentada de este característico 28 de diciembre en España. El día de los Santos Inocentes pasó factura al jugador portugués.

El Atleti se suma todas las ediciones a la gala solidaria 'Inocente, Inocente' de 'RTVE'... y este año no faltó a la cita. El troleo, esta vez, se lo llevó el joven Joao, que le tocó presenciar una escena para olvidar.

En una supuesta entrevista, el periodista en cuestión enseñó -en teoría por error- fotografías de sus vacaciones con su mujer. Ya el luso dejó cara de póker, pero alucinó todavía más cuando vio que un pizzero entró en casa del que le entrevistaba para dejar claro su fanatismo por el ex del Benfica.

Cuando ya el periodista logró que se marchara, entró en cámara una mujer... la supuesta amante del periodista. "Tengo una mujer... y una amiga. Así es la vida, Joao", explicó.

El grado de sorpresa se elevó al máximo para Joao cuando, segundos después, fue la mujer la que entró en la habitación: "Oye, ¿sabes quién es la mujer que me he encontrado en el rellano? Ya la he visto varias veces". El periodista se excusó e intentó pedir ayuda por señas al portugués, incrédulo.

Fue entonces cuando entró, de forma inesperada, la amante de nuevo: "Amor, estoy embarazada y necesitaba contártelo". Un auténtico lío entre los tres protagonistas de la broma que hizo reflexionar a Joao: "Tienes un problema...".

Segundos después, una de las chicas mostró la camiseta de la gala de 'Inocente, Inocente' y Koke Resurrección le entregó el característico ramo a Joao, que ya entendió que era una broma.