Joao Félix enamora y se enamora de la Champions

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, autor de dos goles en la victoria de su equipo contra el Red Bull Salzburgo austríaco (3-2), explicó tras el encuentro que la Liga de Campeones es "lo que le gusta jugar más" y en ella se ve "la felicidad" con la que juega.

"Yo intento disfrutar cada partido, la Champions es lo que me gusta jugar más, se ve la felicidad con la que juego y así quiero seguir", señaló el jugador portugués nada más acabar el partido en declaraciones a 'Movistar Liga de Campeones'.

El delantero aseguró que fue "un gran partido de todo el equipo" en el que tanto él como sus compañeros estuvieron "felices con la pelota". "Jugamos muy bien, y si seguimos así los resultados van a aparecer y vamos a hacer grandes partidos", añadió.

También reconoció el mérito del Salzburgo, que remontó el 1-0 inicial de Marcos Llorente con dos goles, del húngaro Dominik Szoboszlai antes del descanso y del alemán Mergim Berisha tras el intermedio.

"Hay que darles mérito a ellos que atacan bien, han hecho el segundo gol al empezar la segunda parte, estábamos un poco distraídos, pero volvimos al partido, nos concentramos otra vez y conseguimos la victoria", comentó Joao.

El delantero portugués de 20 años aseguró que no le afecta lo que dicen de él en los medios de comunicación. "Yo no veo lo que dicen los periódicos, no veo nada, solo intento disfrutar como si estuviese en casa, así soy feliz", finalizó.