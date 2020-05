"¿Joao Félix? Es más jugador de Barça, Madrid o City que de Atlético"

Joao Félix aterrizó en Madrid en 2019 como fichaje estrella del Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los nombres del verano por la cantidad desembolsada por los 'colchoneros' para cerrar su fichaje.

Tras media campaña, el luso no ha podido explotar su potencial, aunque es cierto que una lesión cortó su gran progresión en el inicio de campaña.

El futbolista fue analizado por Valdo, un ex del Benfica que también jugó en el PSG en los años 90: "Como ex del Benfica, soy un gran fan de Joao Félix. Es un jugador muy inteligente y técnico, que además es rápido al ejecutar sus acciones. Lo tiene todo y se esperan muchas cosas de él en el futuro".

El ex jugador, eso sí, dio a entender que no le ve en el Atlético de Madrid: "A mi modo de ver, no es un equipo que le vaya bien. Lo veo más en el Barça, el Madrid o el Manchester City, pero espero que pueda cumplir sus objetivos".

Valdo lo comparó con Cristiano Ronaldo, a quien no tuvo reparos en alabar. "CR7 es la profesionalidad en estado puro. Es diferente a los demás, da el 100%, se entrena con todo y con pasión... y eso sin contar su talento".

"Creo que Joao Félix no tiene muchas semejanzas con Cristiano Ronaldo. Son diferentes. CR7 es CR7, Joao Félix puede dejar su marca recorriendo su propio camino", concluyó Valdo.