Joao Félix y Felipe ponen las incógnitas

De las dos repetitivas pruebas del once de Diego Simeone, aislado en su casa por COVID-19 y cuya idea de la alineación la traslada al terreno de juego de los entrenamientos su ayudante Hernán Bonvicini, sobresalen por ahora dos ausencias: el delantero Joao Félix y el central Felipe Monteiro.

Ni el miércoles ni el jueves, con los dos ensayos hasta ahora del cuerpo técnico, han formado parte de la probable alineación titular ni el atacante portugués, del que se pronostica esta temporada su eclosión definitiva en el Atlético de Madrid, ni el defensa brasileño, seguramente el mejor con Jan Oblak la pasada campaña.

No se les espera en el once de este sábado frente al Almería en el estadio Wanda Metropolitano en el único amistoso de pretemporada del bloque rojiblanco. Tampoco a Marcos Llorente, que fue el hombre que terminó más en forma la pasada temporada, descubierto como un atacante de cuantiosa, veloz y crucial aportación para el Atlético.

O al menos no se les espera en el tramo del choque que juegue el teórico conjunto titular, que por ahora se resume en Jan Oblak -elegido este jueves entre los tres candidatos a mejor guardameta de la Champions junto a Keylor Navas y Manuel Neuer-, en la portería; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi, en la defensa; Koke Resurrección, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, en el centro del campo; y Ángel Correa y Álvaro Morata, en la delantera, según las dos pruebas hasta ahora.

A Joao y Felipe, en cualquier caso, como a una parte mayoritaria del resto del equipo, se les prevé recorrido a lo largo del partido. La duda es si habrá espacio en el amistoso para Diego Costa, Santiago Arias o Thomas Lemar, entre las salidas previstas del club antes del 5 de octubre, que no quiere decir que vayan a ser seguras.

El duelo contra el Almería será privado -'un entrenamiento con rival'- en el Metropolitano, porque no habrá ni acceso al público ni a la prensa ni emisión televisiva, y se ha quedado solitario en el calendario de preparación rojiblanco, por el aplazamiento del Trofeo Carranza "por precaución" tras el positivo detectado el pasado viernes de un empleado del 'staff' auxiliar del primer equipo.

LALIGA Y EL GRANADA, A UNA SEMANA Y MEDIA

Tal y como ha actuado Diego Simeone en muchas de las pretemporadas hasta ahora (su trazo del once para el comienzo de la competición es casi evidente desde el primer amistoso hasta el último), tampoco se intuye de inicio ni a Joao ni a Felipe en la primera jornada de LaLiga Santander. En ese sentido aún queda semana y media para replanteamientos y cambios respecto a la idea original.

No son novedad sus suplencias, aunque sí esporádicas durante el pasado curso. El ejemplo más inmediato corresponde precisamente al último partido del Atlético de la pasada temporada: la derrota por 2-1 contra el Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones en el estadio José Alvalade, con toda la transcendencia que tenía el duelo y con los matices de juego, competencia o físico que contextualizaban la elección por unos futbolistas u otros.

Realmente, de aquel encuentro, disputado el pasado 13 de agosto, a ahora, la alineación del Atlético sólo sufre tres variaciones: las entradas de Thomas Partey, entonces baja por lesión, por Héctor Herrera en el medio centro; Ángel Correa, entonces fuera por su positivo por COVID-19, por Marcos Llorente; y Álvaro Morata, entonces suplente, por Diego Costa, que está en venta. El Fenerbahce ha negado que esté negociando fichar al ariete hispano-brasileño.

FELIPE, DE INDISCUTIBLE EN MARZO A SUPLENTE EN JUNIO Y SEPTIEMBRE

Felipe no empezó como titular para Simeone ni a su llegada el pasado verano ni después del parón por COVID-19 por cuestiones físicas. En este último caso, el técnico lo explicó así el pasado 13 de junio: "Es un jugador que necesita un mayor tiempo de preparación para tener su mejor nivel. Es un jugador muy fuerte, alto y grande".

Titular indiscutible e incontestable antes de la interrupción de la Liga (jugó de inicio 27 de los últimos 28 partidos previos al parón y el único que no lo hizo fue por sanción), con un rendimiento magnífico que no admitía ninguna duda sobre su constancia en el once y su rol casi indispensable en el esquema de Simeone, los tres meses de parón más una distensión muscular le relegaron a la suplencia: fue titular en tres de los últimos ocho duelos del último ejercicio.

Tampoco comenzará como titular este curso, a juzgar por las pruebas hasta ahora de Simeone, que mantiene su apuesta por la pareja Stefan Savic-José María Giménez, la más experta en cuanto a tiempo a las órdenes del técnico y la más afianzada sin discusión a la vuelta de la competición desde el pasado junio.

JOAO, AL BANQUILLO EN EL CAMP NOU, ANTE EL LEIPZIG... ¿Y AHORA?

Joao Félix, fichado por los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión con el Benfica la pasada temporada, tampoco figura en las primeras pruebas del once.

¿Por una cuestión física? Cierto es que él se sumó más tarde a la preparación por los compromisos internacionales con su selección, pero lo hizo a la vez que Trippier y Savic, que sí forman parte del teórico once titular, aunque la exigencia sea distinta en unos puestos, como la defensa o el lateral, que en las tareas ofensivas.

Su titularidad, en cualquier caso, ya estuvo en duda en algunos momentos del tramo final de la pasada campaña. Era impensable hace un año o seis meses, porque su puesto en las alineaciones iniciales era casi inalterable, salvo lesión, sanción o recuperación reciente.

Hasta el parón salió desde el principio en 24 de los 28 partidos que estuvo disponible para Simeone (los cuatro como suplente coincidieron en dos tramos de dos cada uno a la vuelta de sendas lesiones).

Después de él, partió de inicio en cuatro de siete, aunque no lo hizo ni en el Camp Nou contra el Barcelona ni en Lisboa frente al Leipzig, del que surgió del banquillo, agitó e impulsó ofensivamente a su equipo con 1-0 en contra, provocó un penalti y marcó el gol.

Ese día fue el mejor de todo el Atlético, que ya apura los días para el comienzo de un campeonato marcado por el Covid-19. En el caso de que la pandemia imposibilite jugar algún encuentro en el Wanda Metropolitano, el campo alternativo del conjunto rojiblanco será el Reale Arena de la Real Sociedad, en San Sebastián.