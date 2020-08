Joao Mário se ofrece a LaLiga

El futuro de Joao Mário es algo incierto y podría estar en España. Volvió del Lokomotiv de Moscú a Italia, donde tiene contrato con el Inter hasta 2022, pero tontea con España. En una entrevista con 'AS', dejó claro que le gustaría debutar pronto en LaLiga.

"Me encantaría probar cosas nuevas. Me encantaría poder jugar en LaLiga porque creo que es la que mejor se adapta a mi estilo de juego. Me gusta la manera de jugar de los equipos españoles, cómo tratan el balón. Yo crecí con una cultura de fútbol muy parecida a la española en el Sporting. Creo que me adaptaría muy rápido. Me gustaría mucho poder jugar en España", afirmó.

Y especificó qué le gusta más de esta competición: "Que es la Liga ¿no? Hay grandes equipos, es muy competitiva. Por supuesto que me encantaría jugar en España. Viendo las ligas en las que aún no he jugado, es la que más me atrae y, además, es la que más encaja con mi estilo de juego".

Incluso cambió de agente: "Es un gran paso para mí. Estoy muy contento de trabajar con ellos porque sé que van a poder ayudarme. Me identifico mucho con la forma de trabajar de Federico y también con Fernando Couto, una estrella en Portugal. Me acuerdo de verle jugar cuando era un chaval. Estoy muy contento y creo que vamos a conseguir grandes cosas juntos".